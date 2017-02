Laurent Kérusoré, agressé et enfermé dans un coffre : "J'ai cru crever" !

Laurent Kérusoré a pris une grande décision, il va quitter Marseille ! L'acteur de Plus belle la vie explique pourquoi au magazine Public.

Si le comédien de 42 ans estime que "la plupart des Marseillais sont avenants", il a néanmoins choisi de rentrer à Paris. La raison ? Il désire plus vivre dans une ville où il a été "agressé treize fois". "Surtout au moment de la loi du Mariage pour tous. J'en ai marre d'être parfois le punching-ball de la connerie de certains", déclare-t-il. Ce qu'il lui est arrivé de pire ? "Un jour, je me suis même retrouvé dans le coffre d'une bagnole ! J'ai cru que j'allais crever." Une histoire qui fait froid dans le dos...

Dans cette interview, le comédien est également revenu sur son enfance et ses origines. Comme il l'a déjà raconté dans son livre À pleine vie, il n'a jamais connu sa mère biologique. "Qu'est-ce que j'en ai à f...?", clame-t-il. Et de poursuivre : "Je suis issu d'un viol. Ma mère, prostituée, a été abusée par son demi-frère. Ça a été dur à encaisser mais ça n'a pas changé ma vie."

Très jeune, Laurent Kérusoré a su qu'il avait été adopté. "Le savoir m'a rendu plus fort", lâche-t-il. Sa famille d'adoption a tout fait pour qu'il soit heureux, mais, lorsqu'il a annoncé son homosexualité, son père l'a mis à la porte. Un geste que Laurent Kérusoré lui a pardonné : "Finalement, il a bien fait. Car si ça se trouve, on ne se parlerait plus aujourd'hui." Entre eux, tout est réglé et la star de PBLV prend soin à présent de son père hospitalisé.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Public, en kiosques le 3 février 2016.