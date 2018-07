Laurent Kerusoré, de la "figuration" dans Plus belle la vie : Il s'agace

Laurent Kerusoré en rajoute une couche. Jeudi 26 juillet 2018, l'acteur de 44 ans a fait savoir en story Instagram qu'il en avait assez de ne pas être au coeur des intrigues de Plus belle la vie (France 3). "J'ai un rêve : avoir une intrigue dans Plus belle la vie", a-t-il écrit.

Et pour que le message remonte bien auprès de la production et des scénaristes, l'interprète de Thomas Marci a de nouveau enfoncé le clou ce matin : "Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes lundi, moi je vais reprendre les chemins des plateaux de tournages de Plus belle la vie. Enfin, figuration en ce qui me concerne depuis quelque temps, mais bon chacun son tour comme on dit. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour de nouvelles aventures."

Reste à savoir comment ses patrons prendront cette nouvelle réflexion. Ce qui est certain, c'est que Laurent Kerusoré n'a pas sa langue dans sa poche. En février dernier, il ne cachait pas son agacement de voir Sandrine Quétier faire une apparition dans une série de France 3.