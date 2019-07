Laurent Kerusoré inquiet : "La suite n'est pas très engageante"

Frayeur pour Laurent Kerusoré, ce mardi 2 juillet 2019. Ce matin, sur Instragram, l'acteur de Plus belle la vie a annoncé que sa chienne Ginette n'était pas au top de sa forme.

C'est tout d'abord en story que l'acteur de 44 ans a informé ses abonnés. "Très inquiet pour Ginette, je vous tiens informés", a-t-il légendé une photo sur laquelle on découvre la devanture de son vétérinaire. Il a ensuite eu son rendez-vous avec le spécialiste pour soigner son fidèle compagnon. "On sort de chez le véto, tout va mieux. Elle a eu une piqûre de cortisone, elle s'est encore coincé le dos. On va faire le nécessaire pour qu'elle aille très bien", a-t-il confié une fois dehors. Puis il a expliqué se sentir un peu mieux depuis que Ginette allait "un chouia mieux".

Toutefois, sa chienne n'est pas encore sortie d'affaire. En début d'après-midi, Laurent Kerusoré a écrit sur son fil d'actualité : "Une belle journée en Provence... Ginette se repose, je suis soulagé pour un certain moment... la suite n'est pas très engageante. Elle va certainement devoir subir une opération du dos. Je vous embrasse et croise les doigts pour ma Ginette." Espérons pour l'interprète de Thomas Marci que cela ira vite mieux.