Laurent Kerusoré (PBLV) – Après son coup de gueule, il calme le jeu : "Je râle..."

Laurent Kerusoré calme le jeu.

Le comédien de 44 ans rendu célèbre par son rôle de Thomas Marci dans Plus belle la vie (France 3 ) a récemment multiplié les prises de parole publiques pour déplorer son absence des intrigues actuelles de la série. Des prises de parole qui, à la longue, semblent déplaire à certains fans du programme (et aux scénaristes ?) et qui ont poussé le comédien à faire en quelque sorte son mea culpa.

"Eh ben dis donc, il ne faut pas dire grand-chose pour que tout parte en polémique, hein les enfants. Je suis toujours très très bien dans Plus belle la vie, c'est juste que j'aimerais bien avoir une petite intrigue. C'est tout ! Mais il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal. Je ne râle pas non plus ! Enfin si, je râle parce que je suis breton !", a-t-il statué dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

Pour rappel, le 26 juillet dernier, l'acteur faisait savoir en story Instagram qu'il en avait assez de ne pas être au coeur des intrigues de la série. "J'ai un rêve : avoir une intrigue dans Plus belle la vie", avait-il écrit. Et d'enfoncer le clou quelques jours plus tard : "Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes lundi, moi je vais reprendre les chemins des plateaux de tournages de Plus belle la vie. Enfin, figuration en ce qui me concerne depuis quelque temps, mais bon chacun son tour comme on dit. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour de nouvelles aventures."

Espérons que la production de Plus belle la vie ne se lasse pas des sorties de Laurent Kerusoré...