Laurent Kerusoré (Plus belle la vie) agacé : Son message à la production !

La dernière fois que Laurent Kerusoré avait fait part de son agacement, c'était lors de l'annonce de la participation de Sandrine Quétier à une série de France 3. "Rien contre cette personne, mais pour faire l'acteur, j'aurais dû être speakerine, avait-il écrit sur Instagram en février dernier. Et retrouvez Ginette [son chien, NDLR] en tournage pour France TV ! Après tout, pourquoi pas ? Conseil : si tu veux être journaliste, fais l'acteur. Si tu veux être acteur, fais le sportif... Et si tu veux être connu, fais n'importe quoi, ça marche. C'était mon petit coup de gueule... mais tout petit."

Voyant les nombreuses réactions que sa publication avait suscitées, Laurent Kerusoré avait tempéré son premier message quelques jours plus tard : "C'est une personnalité que j'apprécie ! Je me disais simplement que j'aimerais moi aussi jouer sur d'autres séries. Il y avait peut-être là une certaine jalousie de ma part, je l'avoue. Voilà, je voulais en passant rectifier le tir. Bonne soirée et bienvenue à Sandrine Quétier sur France 3."