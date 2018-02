Laurent Kerusoré (Plus belle la vie), une période "pas facile" : "Je résiste"

Laurent Kerusoré n'a pas attendu le 1er janvier 2019 pour prendre une nouvelle bonne résolution.

Ce samedi 10 février 2018, l'acteur – qui a frôlé la mort – a annoncé sur Instagram avoir pris une grande décision pour que sa vie soit plus belle : arrêter de fumer. Celui qui incarne Thomas Marci dans Plus belle la vie avait cette fâcheuse habitude depuis plusieurs années. Mais pour éviter un gros problème de santé à l'avenir, il a préféré ne plus toucher à une seule cigarette de sa vie. Difficile néanmoins pour un fumeur d'arrêter du jour au lendemain, Laurent Kerusoré ne dira pas le contraire.

"Bon week end... je fête mes 3 semaines sans cette sournoise cigarette ! Pas facile mais je résiste ! Ça prouve que j'existe ! Peux bien faire ça pour mes poumons ! #cigarette #detox #arrêt #lutte #difficultés #résister #contrôler #aimersespoumons #apleinpoumons #heureux #biendansmesbaskets", a-t-il légendé une photo sur laquelle il contemple le ciel bleu.

Il a sans surprise pu compter sur ses fans pour l'encourager à poursuivre sur cette voie. Reste à savoir s'il tiendra le coup.