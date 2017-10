Laurent Lafitte : "Avoir un enfant, j'y pense de plus en plus"

Laurent Lafitte est partout. Après avoir été étincelant dans K.O., le dernier long métrage de Fabrice Gobert (Simon Werner, Les Revenants), le pensionnaire de la Comédie-Française est cette fois à l'affiche d'Au revoir là-haut, le film complètement fou d'Albert Dupontel dans lequel il campe un monstrueux lieutenant de guerre. En dehors du champ professionnel, on sait pourtant peu de choses sur cette star du grand écran.

Dans une interview accordée au magazine Psychologies, il fait pourtant une confidence qui n'est pas passée inaperçue. "Avoir un enfant, j'y pense de plus en plus parce que j'arrive à un âge où je fais de moins en moins de choses pour la première fois, confie l'acteur âgé de 44 ans. Je me dis que ce doit être agréable d'accompagner un petit être dans ses 'premières fois'. Cela dit, ce n'est pas un désir impérieux chez moi. Puis je me demande : et si je ne m'entends pas avec mon fils ou ma fille ? Parce que ça doit bien arriver parfois. Est-ce que je saurais le supporter ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?"

Si Laurent Lafitte songe donc à devenir à papa, ce n'est pas pour demain. L'histoire ne dit pas dans quel cadre l'acteur de Papa ou Maman épouserait ce nouveau rôle. En solo ou en couple ? "On s'en fiche, non, de savoir si je suis gay ou pas, si j'ai des enfants, tout ça", confiait-il en 2013. Depuis, rien de plus. Le séduisant Laurent Lafitte – qui ne se "sent pas du tout séducteur" et ne s'est "jamais trouvé beau" – est un véritable mystère. Et il compte bien cultiver le secret...

Interview à retrouver en intégralité dans le magazine Psychologies, numéro de novembre 2017.