Laurent Lafitte défiguré, Kad Merad en rockstar... Les César côté inattendu !

Maître de cérémonie, Kad Merad a ouvert le bal en musique le temps d'une parodie hommage à Queen. Tout en surfant sur le succès du film biographique Bohemain Rapsody (nommés cinq fois aux Oscars), le comédien et hôte de la soirée s'est glissé dans la peau de Freddie Mercury en interprétant les titres phares We Will Rock You ou We Are The Champions.

Venu remettre le César du Meilleur premier film, Laurent Lafitte a surpris aussi bien les spectateurs que les internautes en arrivant sur scène méconnaissable, le visage bouffi : "Plus on vieillit, moins on vit de premières fois (...). Je sais que beaucoup d'actrices dans la salle seront d'accord avec moi ce soir, de faire bien attention à éviter "la fois de trop"." Une intervention qui n'a pas manqué de faire rire un public réputé difficile à séduire. Laurence Arné, venue remettre le prix de la Meilleure photo, semble avoir également fait sourire les spectateurs avec ses sosies turquoise.

Slip moulant et hommages émouvants

Elie Semoun a de son côté fait un clin d'oeil au film Le Grand Bain, nommé pas moins de dix fois, pour remettre le prix des Meilleurs costumes : "J'étais en femme face à Dustin Hoffman, je devais être en peignoir face à Robert Redford. La prochaine fois, je serai en écolier face à Kevin Spacey. Ou en rabbin face à Mel Gibson", a-t-il déclaré en peignoir, bonnet de bain et lunettes de piscine.

Plus solennellement, Diane Kruger a quant à elle rendu hommage à son ami Karl Lagerfeld, décédé le 19 février à l'âge de 85 ans : "Il y a quelques jours, une lumière s'est éteinte (...). C'était mon ami, un ami de cinéma, un ami des actrices. Déjà il me manque, il me manque terriblement. Je suis heureuse de pouvoir lui dire un dernier au revoir, de le remercier pour son amitié, sa curiosité, sa fidélité et tant de souvenirs. Merci Karl." Eddy de Pretto a quant à lui rendu hommage à Charles Aznavour, décédé le 1er octobre 2018, en reprenant sa chanson Je m'voyais déjà.