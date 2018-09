Laurent Maistret (DALS) : Sa préparation intensive pour Ninja Warrior 3

Après Dylan de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), c'est au tour de Laurent Maistret de participer à la troisième saison de Ninja Warrior. Le gagnant de Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014 et Danse avec les stars 7 en 2016 se lancera sur le parcours du jeu animé par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere. Pour espérer remporter le programme, le jeune homme de 35 ans a entamé un vrai entraînement sportif.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs que Laurent Maistret s'est confié sur "sa préparation qui s'est faite pendant la tournée de Danse avec les stars en début d'année". "C'était assez compliqué parce que je m'entraînais avec tout ce qui est poids de corps, force des bras. C'était difficile de concilier la tournée et cet entraînement, car mon corps se raidissait, donc ce n'était pas une bonne chose pour la danse", a-t-il confié avant de révéler la durée de son entraînement : "Le tournage a eu lieu en avril. J'ai commencé à m'entraîner en février [soit deux mois de sport, NDLR]."

"Je me suis beaucoup entraîné sur la force des bras. La résistance. Les avant-bras et la ceinture abdominale. J'étais vraiment bien préparé. J'avais vraiment fait le nécessaire. Comme pour Koh-Lanta et Danse avec les stars, je n'avais pas envie de me dire 'Tu aurais dû t'entraîner plus'. Là, ce n'était pas le cas, car je n'aurais pas pu me préparer plus car je me suis entraîné comme un malade", a-t-il ajouté. On espère qu'avec sa détermination, Laurent Maistret arrivera jusqu'au bout de Ninja Warrior 3.

Retrouver cette interview en intégralité sur le site Télé Loisirs.