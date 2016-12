Laurent Maistret (DALS7) : Ses photos de vacances très critiquées, il réagit !

Laurent Maistret pensait faire plaisir à ses admirateurs en postant des images de ses vacances à l'autre bout du monde sur son compte Instagram, mais le grand gagnant de Danse avec les stars 7 sur TF1 s'est en fait attiré les foudres de certains internautes.

En effet, en retouchant bien plus que nécessaire ses photos de vacances paradisiaques, de nombreux abonnés du beau gosse ont regretté que ces jolies cartes postales immortalisées en direct des Maldives soient ainsi quelque peu gâchées par la saturation des couleurs. "Mais arrête avec les photomontages !", "Mais... Qu'est-ce que ce halo autour de la tête de Laurent ? Mais serait-ce un photomontage ?", "Wah mais arrête sérieux ça ce voit trop que c'est un montage", "On dirait un photomontage", pouvait-on lire dès les premières réactions à sa publication du 28 décembre où on le découvrait de dos sur un bateau face à une île.

Visiblement surpris par l'accueil mitigé du cliché et la mise en doute de sa bonne foi quant à son lieu de vacances, Laurent Maistret a décidé de faire taire ses haters ce 30 décembre en postant la photo originale sans aucun filtre, au naturel. "#NoFilter #NoMontage Juste un endroit paradisiaque... #Holiday", a-t-il commenté en légende.

Une chose est sûre, avec ou sans filtre, Laurent Maistret (33 ans) fait monter la température dans l'Hexagone grâce à son corps de rêve !