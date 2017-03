Laurent Ournac et sa femme Ludivine : Cliché sexy et drôle au ski !

Alors que 5,6 millions de téléspectateurs ont suivi l'épisode de Camping Paradis, diffusé lundi 13 mars sur TF1, Laurent Ournac profite à fond d'un séjour à la montagne.

Sur son compte Instagram, le comédien devenu mince grâce à une sleeve gastrectomie ne cesse d'ailleurs de dévoiler des clichés de son séjour au ski à Val d'Isère. L'un d'entre eux a tout particulièrement fait rire les internautes.

Il s'agit d'un montage photo de lui se mettant dans la même position que sa compagne Ludivine. Sur le balcon de leur chalet, le duo pose en microshort, topless, dos à l'objectif. Seule différence entre les deux clichés. Ludivine porte un soutien-gorge et Laurent Ournac un bonnet.

Mais, le plus drôle est sans conteste la légende de l'instantané, rédigée par la star de Camping Paradis : "Un doux réveil à Val d'Isère ... charme et glamour ... (à droite) et tartiflette (à gauche) !!! #love #winter #ski #hoteltsanteleina."