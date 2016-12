Laurent Ournac, Issa Doumbia... Les personnalités métamorphosées en 2016

Leur bonne résolution ne sera pas de perdre beaucoup de kilos cette année ! Certaines personnalités se sont fait remarquer pour leur perte de poids plus ou moins incroyable cette année.

Laurent Ournac, l'opération qui a tout changé

À la suite de sa sleeve gastrectomie – opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac – effectuée au printemps dernier, l'acteur et animateur de TF1 Laurent Ournac s'est métamorphosé au fil des mois. Depuis son intervention, il a perdu plus de 60 kilos, difficile dans ces conditions de passer à côté de son changement physique impressionnant. Il n'en oublie pas pour autant son passé d'ancien obèse et livre au quotidien un combat intense contre l'obésité afin d'aider ceux qui en souffrent.

Issa Doumbia, son bien-être avant tout

Afin d'avoir un meilleur souffle et d'être mieux dans sa peau, l'humoriste Issa Doumbia a pris la décision de changer son alimentation et de se mettre au sport de manière intensive. Régulièrement, il partage d'ailleurs son combat par le biais de son compte Instagram, l'occasion d'apprendre qu'il a déjà perdu plus de 23 kilos.

Émilie Nef Naf, une sportive au corps de rêve

Comme toutes les jeunes mamans, Émilie Nef Naf avait pris du poids en attendant ses enfants Maëlla (3 ans) et Menzo (1 an). Mais très vite, la gagnante de Secret Story 3 s'était mis en tête de perdre ses kilos en trop. Elle a donc régulièrement fait des exercices physiques et ça a payé puisque, depuis quelques mois, l'ancienne compagne de Jérémy Ménez affiche une silhouette svelte et même des tablettes de chocolat.

Fanny de Secret Story 10, la liposuccion du bonheur

À l'époque de sa participation à Secret Story au Portugal, la future maman affichait quelques rondeurs. Si elle était bien dans sa peau, les commentaires négatifs ont eu raison de sa confiance en elle. Aussi avait-elle pris la décision d'avoir recours à une liposuccion comme elle l'a confié à Purepeople après son élimination : "Je n'ai jamais vraiment été complexée avec mon corps, ni dans ma façon d'être ni de m'habiller, mais j'ai voulu leur montrer que j'étais capable de changer. Ils m'ont fait me sentir mal et j'ai voulu changer. Ce n'est pas une honte."

Sarah Fraisou, le régime draconien qui pourrait la métamorphoser

À la suite de sa participation à la deuxième saison des Princes de l'amour, Sarah Fraisou a crié haut et fort qu'elle assumait ses formes. Pourtant, elle a eu recours à une opération de chirurgie esthétique afin d'injecter dans ses fesses la graisse provenant de son ventre. Si la jeune femme a grâce à cela affiché une silhouette plus fine, ce n'était pas suffisant pour elle. Elle a donc pris la décision de se mettre au régime. En plus d'avoir perdu 10 kilos après sa rupture avec Malik, la belle brune s'était mis en tête de perdre entre 15 et 20 kilos avant la fin de l'année en suivant un régime draconien. Et visiblement, ça fonctionne car elle s'est déjà délestée de quelques kilos.

Ayem Nour et Kim des Marseillais, une prise de poids qui complexe

Deux candidates en revanche n'ont pas la chance d'avoir perdu du poids cette année. La première est Ayem Nour, qui a donné naissance à son petit Ayvin début juin. Sans surprise, l'animatrice du Mad Mag de NRJ12 a vu les chiffres grimper sur sa balance et peine pour le moment à retrouver sa silhouette d'avant la grossesse. Une situation qui la complexe. Elle a d'ailleurs envisagé d'avoir recours à la chirurgie dans l'avenir comme elle l'a confié à Malika Ménard, pour Télé Loisirs.

Kim des Marseillais aussi a pris du poids cette année après s'être fait poser un implant contraceptif comme elle l'a confié lors d'un entretien avec Sam Zirah. La meilleure amie de Shanna a pris pas moins de dix kilos, ce qui lui a valu quelques moqueries de la part de ses détracteurs. Mais pas question pour la candidate des Anges 9 de se morfondre, elle a déjà repris le chemin de la salle de sport et compte bien retrouver sa silhouette qui lui plaisait tant. Pour l'heure, la jolie brune a déjà perdu 6 kilos !