Laurent Ournac papa : il dévoile une tendre photo de Léon

Fin mai, Laurent Ournac a accordé une interview à Télé Star à l'occasion de la diffusion spéciale de Camping Paradis, au cours duquel son personnage Tom voyageait dans le temps. Il en avait aussi profité pour se confier sur sa nouvelle paternité. "C'est le bonheur ! Nous sommes beaucoup plus détendus que la première fois où nous avions tout préparé à l'avance. (...) C'est un peu difficile, six ans après, de se remettre dans les couches et les biberons. Les nuits sont un peu courtes en ce moment. On a de la chance, nos enfants sont relativement calmes. Même si je suis absent à cause des tournages, on essaie de s'organiser pour avoir une vie de famille à peu près équilibrée. Mon épouse est super et gère tout cela très bien", avait-il expliqué.