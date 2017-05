Laurent Ournac quitte Danse avec les stars : "Ça me déchire le coeur"

C'est sur Instagram, ce lundi 15 mai, que Laurent Ournac a annoncé la nouvelle : entre deux prises sur le premier jour de tournage du 52e épisode de Camping Paradis, tourné à Martigues (Bouches-du-Rhône), l'animateur s'est saisi de son téléphone, s'est connecté à Instagram et s'est livré en vidéo : "Je ne serai malheureusement pas dans la saison 8 de Danse avec les stars. C'est un choix qui me déchire le coeur. Je suis très triste de partir."

L'animateur a révélé avoir d'autres desseins avec la chaîne, comme la réalisation d'un épisode futur de Camping Paradis et de "nouveaux projets de fiction". "C'est un peu dur d'être partout à la fois. C'est un peu à contre-coeur que je le fais, mais je ne serai pas avec la DALS family cette saison, je les embrasse", a-t-il poursuivi.

L'homme, qui a énormément minci, a également tenu à rendre hommage à sa collègue Sandrine Quétier : "Gros bisous à ma Sandrine que j'adore. Merci pour ta confiance, pour ces deux ans passés à tes côtés."

Remerciant ensuite TF1 et l'équipe de production, Laurent Ournac a conclu en saluant les téléspectateurs et internautes pour leurs gentils messages... et aussi leurs insultes : "Car, malgré tout, ça aide à avancer."

La question que l'on peut se poser à présent est de savoir si ce départ annonce le retour de Vincent Cerruti ? Réponse très prochainement...