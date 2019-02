Laurent Ruquier a "piqué le mec" de Christophe Beaugrand, confidences en direct

Interrogé il y a peu par Purepeople.com, Christophe Beaugrand a évoqué son désir de paternité. "Je n'en suis pas encore là. On vient de se marier, laissez-moi un petit peu de temps !", s'est-il exclamé. Puis, il a précisé : "Je ne sais pas encore si on va le faire, comment on va le faire... Ce sont des démarches qui sont un peu longues. Il faut mûrir ça dans sa tête, il faut être prêt. Mais effectivement, dans l'absolu, on veut devenir pères avec Ghislain. On verra où, quand, comment..."