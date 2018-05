Laurent Ruquier : Ce qu'il a été obligé de faire au début de sa carrière

À 55 ans, Laurent Ruquier est une véritable figure du PAF. Mais pour en arriver là, l'animateur a travaillé dur et s'en est donné les moyens. Auprès de nos confrères de TV Mag, celui qui annoncera le nom du remplaçant de Yann Moix dans On n'est pas couché (France 2) dès la saison prochaine a fait quelques confidences à ce sujet.

Laurent Ruquier révèle alors avoir consulté un orthophoniste pour corriger le cheveu qu'il avait sur la langue. Toutefois, il dément avoir été relooké. "À l'époque, je ne connaissais pas encore Cristina Cordula !", s'amuse-t-il. Et d'évoquer son changement de style au fil du temps : "Ce sont les amis ou les rencontres amoureuses, comme quand un nouveau partenaire vous incite à faire évoluer votre manière de vous habiller, qui ont joué. Comme tout un chacun."

D'ailleurs, encore aujourd'hui, l'animateur des Grosses Têtes sur RTL n'est pas à l'aise avec son image. "Je ne me plais pas, lance-t-il. Je déteste me voir ! Je n'ai toujours vu que mes défauts." Toutefois, il nuance : "À la limite, avec les années, je pourrais dire que j'étais un vilain jeune et que je deviens un beau vieux. Mais j'avais une marge de progression formidable !"

Rappelons qu'en juillet 2014, Laurent Ruquier évoquait déjà sa métamorphose auprès de nos confrères de Gala. "L'argent, ça aide. J'ai eu la chance d'avoir les moyens de mieux m'habiller, d'avoir des lunettes plus seyantes et de faire du sport aussi", avait-il déclaré.