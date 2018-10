Laurent Ruquier clashe DALS : "Ils font exprès pour que Jeanfi soit éliminé !"

Samedi 6 octobre, Jeanfi Janssens a fait le show dans Danse avec les stars sur TF1. Il a dansé une samba sur Crazy in Love de Beyoncé. Une prestation qui n'a pas convaincu les jurés. Mais ce n'est pas cela qui a retenu l'attention de Laurent Ruquier. Le journaliste a plutôt remarqué la tenue de son ami qu'il a jugée ridicule. Il a poussé un coup de gueule en direct dans son émission Les Grosses Têtes sur RTL.

Isabelle Mergault a tout d'abord complimenté son collègue humoriste en déclarant qu'il était "beau comme un dieu" et avait perdu des kilos, le présentateur d'On n'est pas couché a estimé que Jeanfi Janssens n'avait pas été vraiment mis en valeur par la production. "Ils l'avaient habillé mais franchement... je ne sais pas si vous l'avez vu... son accoutrement je n'ai jamais vu... ils se foutent de sa gueule !", a-t-il déclaré. Et de poursuivre sans détour : "Tous étaient très bien habillés sauf Jeanfi. On aurait cru que c'était un concours de faux sosies de Johnny Hallyday. C'était terrible. Même Jean-Marie Bigard était plus élégant à l'époque." Bigard avait en effet participé à la première saison et avait fait équipe avec Fauve Hautot.

En plus de ne pas voir apprécié la tenu choisie par la production, Laurent Ruquier semble n'avoir pas trop apprécié le programme, il avait d'ailleurs déclaré qu'il n'aimerait pas y participer. "Je ne suis pas physique, je ne sais pas bouger. Je suis un homme de mots, pas de gestes. Je me sens mieux depuis que je fais du sport, mais j'ai été tellement complexé par mon corps que j'en serais incapable", avait-il déclaré à Télé 7 Jours.