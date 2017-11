Laurent Ruquier, des tensions avec Christine Bravo: "Elle s'est fâchée bêtement"

Laurent Ruquier ne chôme pas depuis la rentrée. En plus d'être toujours aux commandes d'On n'est pas couché sur France 2 (depuis 2006) et des Grosses têtes de RTL (depuis 2014), l'animateur de 54 ans s'est vu confier l'émission culte Les enfants de la télé, autrefois présentée par Arthur sur TF1. Un emploi du temps, certes chargés, mais pour des émissions qu'il affectionne particulièrement.

"C'est très plaisant de faire une émission avec des débats et des critiques de fond", a-t-il confié au Parisien, quand on l'a interrogé sur On n'est pas couché. Il a ensuite assuré ne jamais avoir demandé à ses polémistes d'être plus sympathiques avec les invités : "98% des invités repartent ravis."

"Si Delphine Ernotte veut qu'On n'est pas couché revienne à la rentrée, je serai là. Dommage pour tous les animateurs qui rêvent d'avoir cette jolie case. Je serai fou d'abandonner une émission qui intéresse tant les journalistes", a-t-il conclu sur le sujet. Puis, après avoir admis que Les enfants de la télé était sa cours de récréation, Laurent Ruquier a assuré beaucoup s'amuser lors de l'enregistrement des Grosses Têtes : "J'essaye de faire venir de nouvelles personnalités, comme Philippe Manoeuvre récemment."

En revanche, les auditeurs n'entendront probablement plus jamais Christine Bravo. La raison ? "Christine ne veut plus venir dans l'émission. Elle s'est fâchée bêtement, par orgueil. Mais elle revient quand elle veut, je ne suis pas rancunier", a révélé Laurent Ruquier.

Pour annoncer son départ des Grosses Têtes, l'ex-chroniqueuse avait pourtant tweeté : "J'ai quitté les Grosses Têtes en novembre 2016 après 2 saisons formidables pour me consacrer à d'autres projets. Pas de retour donc (...). J'ai travaillé plus de 20 ans avec Laurent, aucune fâcherie LOL. Il est juste normal d'explorer d'autres horizons ! Je vais refaire un tour du monde"