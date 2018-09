Laurent Ruquier et son coming out : Comment ses parents ont réagi

Lundi 3 septembre 2018, C à vous a fait sa rentrée sur France 5. L'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine accueillait pour sa première de la saison Laurent Ruquier. L'animateur d'On n'est pas couché venait faire la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre, Pourvu qu'il soit heureux, avec Francis Huster et Fanny Cottençon dans les rôles principaux.

Pour sa dixième comédie sur les planches, Laurent Ruquier évoque l'homosexualité et surtout le coming out. Un sujet qui lui est familier. Il raconte : "Mes parents n'ont pas spécialement mal réagi. C'est évidemment un sujet dont on n'a jamais parlé, aucune conversation sur ce sujet avec mes parents. Mais en revanche ils m'ont vu avec mon ami de l'époque, le suivant, vivre avec un homme... Ils n'avaient aucun problème mais on n'en parlait pas."

Si Laurent Ruquier n'a pas eu de difficulté à vivre sa vie et à se pacser en 2012 à Benoît Petitjean, il admet que dans les milieux artistiques, il n'est pas toujours évident d'assumer au grand jour son homosexualité. Une note sur laquelle rebondit le journaliste Pierre Lescure qui cite quelques personnalités reconnues qui ont eu le courage d'évoquer leur vie privée : Alex Goude, Stéphane Bern, Frédéric Lopez et plus récemment Christophe Beaugrand... Ils ont tous décidé de rendre public cet aspect de leurs vies privées. Même des hommes politiques ont à leur tour fait leur coming out comme Frédéric Mitterrand et tout récemment le secrétaire d'Etat chargé du Numérique Mounir Mahjoubi.

Laurent Ruquier se souvient avoir fait son coming out sur scène : "Je n'ai jamais caché ma sexualité depuis 1993. Je pense être, dans ce métier, un des premiers à l'avoir assumé et l'avoir dit."

C à vous a fait une rentrée de qualité sur France 5 et a séduit 835 000 téléspectateurs soit 5.3% de part de marché.