Laurent Ruquier et son coming-out face à sa famille : "On n'en a jamais parlé"

Ouvertement homosexuel et pacsé depuis 2012 à l'homme de sa vie Benoît Petitjean, Laurent Ruquier n'a pas hésité à se confier sur sa vie privée. C'est lors d'un entretien avec nos confrères du magazine Le Point que le présentateur d'On n'est pas couché (France 2) a révélé qu'il n'avait jamais fait son coming-out devant sa famille.

Depuis sa tendre jeunesse, Laurent Ruquier n'a jamais caché qu'il était attiré par les hommes. Pourtant, l'animateur de 55 ans ne s'est pas senti obligé de confirmer son homosexualité face à ses proches. "Nous étions de ces familles ouvrières taiseuses. On n'en a jamais parlé, et du coup on n'a jamais eu de problèmes avec ça", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Mes parents ont connu mes petits amis, mais officiellement ça n'a jamais été formalisé. Jamais, jamais, jamais... Ils ont toujours accepté la situation, mais dans la vraie vie, je n'ai jamais fait mon coming-out."

Laurent Ruquier en a profité pour revenir sur les critiques de certains auditeurs qui ont accusé Les Grosses Têtes (RTL) d'homophobie : "Les Grosses Têtes sont un reflet de la société. Récemment, nous avions pour invité Eddy de Pretto, qui, dans sa chanson Kid, déconstruit la virilité et le discours du 'tu dois être un homme mon fils'". Il a avoué que les temps ont bien changé et que l'émission a évolué. "Du temps de Philippe Bouvard, c'est sûr qu'il n'aurait pas été invité (Rires). Justement, comme je ne suis pas militant, j'essaie de faire avancer les choses autrement que par la force", a assuré le présentateur avant de conclure : "(...) Nous sommes représentatifs, ce qui fait qu'on peut se moquer de tout parce que nous sommes tout."

