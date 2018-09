Laurent Ruquier ne voulait pas que Yann Moix "finisse au Pôle emploi"

Ce samedi 15 septembre 2018, c'est enfin la rentrée pour Yann Moix. L'écrivain et réalisateur de 50 ans endossera son nouveau rôle de chroniqueur star dans Les Terriens du samedi (C8), la célèbre émission de Thierry Ardisson. Après avoir manqué la première de la saison, l'ancien polémiste d'On n'est pas couché (France 2) est prêt à décerner ses Moix d'Or, les récompenses que personne n'a envie de recevoir... Un nouveau format pour le talk-show de l'homme en noir.

Ce nouvel exercice s'annonce bien différent de sa position de sniper qu'il occupait sur la deuxième chaîne pendant trois ans. Non confrères de Télé Loisirs se sont inquiétés de savoir comment avait réagi son ancien employeur, Laurent Ruquier. Et ce dernier ne pourrait pas être plus heureux pour Yann Moix : "Je suis ravi pour Yann Moix. Cette arrivée sur C8 prouve qu'on avait fait le bon choix de l'avoir pendant trois ans dans On n'est pas couché. Moi je suis content quand mes amis continuent d'avoir du travail. Mon but n'était pas qu'il finisse au Pôle emploi."

De son côté, Yann Moix déclarait à l'Huffpost ne pas encore avoir regardé la nouvelle saison d'On n'est pas couché avec son remplaçant, Charles Consigny, même si cela ne saurait tarder : "Tous les anciens chroniqueurs vous diront qu'ils ne regardent jamais leur successeur, mais comme c'est moi qui l'ai coopté dans On n'est pas couché, je suis sûr de mon coup et je vais le regarder."

Découvrez les premiers pas de Yann Moix dans Les Terriens du samedi ce soir dès 18h45 sur C8 et On n'est pas couché dès 23h25 sur France 2