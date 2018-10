Laurent Ruquier - ONPC : A deux doigts de faire une bourde à cause de Yann Moix

Visiblement, Laurent Ruquier a du mal à oublier son ancien polémiste Yann Moix. Alors qu'il présentait un nouveau numéro de son émission On n'est pas couché (France 2) samedi 13 octobre 2018, l'animateur s'est trompé de nom en voulant interpeller Charles Consigny, jeune chroniqueur de 29 ans recruté à la rentrée.

"J'allais vous appeler Yann Moix" lâche Laurent Ruquier dans un gloussement provoquant ainsi quelques rires sur le plateau. Loin de se vexer, Charles Consigny s'est amusé lui aussi de cette petite bourde : "Je suis désolé de ne pas avoir su effacer le souvenir de mon prédécesseur", déclare-t-il avant d'affirmer tout son respect pour celui qui était à sa place l'an passé : "Ça ne me pose aucun problème. J'ai la plus grande estime pour Yann Moix et je comprends qu'il laisse un souvenir durable."

Soucieux de le mettre à l'aise, Laurent Ruquier finit tout de même par rebondir sur le sujet une dernière fois en flattant l'écrivain : "Je vous rassure, Charles : je vous ai bien identifié quand même. Et le public déjà aussi !"

En effet, après des débuts timides dans l'émission, Charles Consigny a réussi à trouver sa voix en reprenant le flambeau du sniper délaissé par Yann Moix. Ainsi, les premiers à faire les frais de ses remarques cassantes ont été Alain Afflelou, Gérard Collomb ou encore Kiddy Smile.