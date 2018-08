Laurent Ruquier – ONPC : "Charles Consigny a su séduire Christine Angot..."

Dans quelques petites semaines maintenant, Laurent Ruquier fera son retour sur France 2 avec une treizième saison de son talk-show On n'est pas couché. La grande nouveauté de cette saison, c'est bien entendu le départ de Yann Moix de son fauteuil de polémiste et l'arrivée du jeune Charles Consigny (29 ans), "le réac le plus sympa de Paris" selon l'animateur de 55 ans.

En attendant le retour de son émission du samedi soir, Laurent Ruquier a décidé de dévoiler les coulisses de la rencontre entre la clivante Christine Angot (qui rempile pour une deuxième saison !) et le nouveau venu, chroniqueur de presse plutôt classé à droite. Contre toute attente, le patron des Grosses têtes sur RTL a assuré à nos confrères de Télé Poche que tout s'était très bien passé ! "Ils se sont rencontrés et il a su séduire Christine Angot. Elle l'a trouvé amusant, intéressant", a statué l'animateur.

Et Laurent Ruquier d'indiquer sur le profil de Charles Consigny : "Il dit tout haut ce qu'il a envie de dire tout haut. Il a une formation d'avocat (...) C'est un conservateur, pas un facho. Je me suis toujours entouré de gens qui n'avaient pas les mêmes opinions que moi. On me reproche d'ailleurs tout et son contraire : 'Il fait de l'entre-soi avec des gens de gauche' etc et en même temps, on me reproche d'avoir mis Eric Zemmour."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Poche, actuellement en kiosque.