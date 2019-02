Laurent Ruquier, sa blague polémique sur Miss France : Il persiste et signe !

Le 19 janvier 2019, Laurent Ruquier avait osé une blague sexiste à propos de Vaimalama Chaves sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2). L'animateur avait indiqué avoir invité notre belle Miss France pour "relancer la natalité". Une boutade qui est loin d'avoir fait l'unanimité... Un mois plus tard, lundi 18 février, à l'antenne de C à vous (France 5), l'animateur s'est expliqué.

Elisabeth Lemoine s'est gentiment moquée de Laurent Ruquier en reprenant sa blague, l'amenant à réagir. "Je pense que quand on fait un concours Miss France, on sait qu'on fait un concours de beauté et qu'il faut être d'une hypocrisie absolue comme peuvent l'être certains journalistes pour reprendre ce soi-disant buzz ou polémique, lance-t-il. Je veux dire, les Miss France, c'est un concours de beauté. Ce n'est pas un concours d'éloquence comme celui qu'on propose (...) sur France Télévisions."

De son côté, Vaimalama Chaves avait déjà réagi. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, la jolie brune avait confié fin janvier avoir été "surprise". "Oui c'est son genre de blague. C'est vrai qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément abordables avec tous. On peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Donc ça m'a surprise, avait déclaré notre reine de beauté. À titre personnel, je ne l'ai pas mal vécu parce que j'adore les blagues. Mais le mot qu'il a employé était 'Miss France', c'est à Miss France qu'il faisait référence, pas forcément à moi. À cet égard, j'ai trouvé que c'était déplacé." Pour les deux parties, il s'agit là d'une affaire classée.

À propos d'éloquence, Laurent Ruquier présentera son Grand Oral ce mardi 19 février dès 21h sur France 2.