Laurent Ruquier : Son conseil inattendu à son futur chroniqueur Charles Consigny

En juin 2018, on apprenait enfin l'identité du remplaçant de Yann Moix, qui a décidé de ne pas rempiler pour une quatrième saison d'On n'est pas couché sur France 2. Dès septembre prochain, les téléspectateurs retrouveront Charles Consigny aux côtés de Laurent Ruquier (55 ans) et de Christine Angot (59 ans). Encore inconnu du grand public, ce jeune écrivain de 28 ans a déjà officié chez Les Grandes Gueules sur RMC. Ça promet ! Fier de son choix, l'animateur d'ONPC a donné un conseil inattendu à son futur chroniqueur.

C'est lors d'une interview avec nos confrères de Télé Loisirs que Laurent Ruquier a vendu la mèche sans hésiter. "Je lui ai conseillé de maigrir un peu car il avait pris du poids ces derniers mois", a-t-il confié avant d'éclater de rire. En reprenant son sérieux, la présentateur d'On n'est pas couché a ensuite fait l'éloge de Charles Consigny : "Je sais qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est la caractéristique nécéssaire pour réussir à cette position. Avoir une franchise de ses opinions. Savoir les formuler et les affirmer devant les invités. Il faut avoir du culot pour être sniper dans ONPC et lui il en a beaucoup."

Laurent Ruquier sent que Charles Consigny a beaucoup de potentiel et qu'il fera un bon chroniqueur. "C'est sa première qualité même : être culotté. Je pense que ça va être intéressant. Et il a de l'humour aussi donc on va s'amuser", a-t-il conclu.