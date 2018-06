Laurent Ruquier : Son tacle à Jean-Pierre Pernaut...

Avec presque trente ans de télé derrière lui, Laurent Ruquier est largement légitime pour évoquer ce qui marche ou pas sur le petit écran, ce qui a besoin d'évoluer ainsi que pour donner son avis sur ses confrères ou consoeurs. Dans les pages du Parisien, il ne s'en prive pas.

L'animateur phare de France 2, aux commandes d'On n'est pas couché - qui reviendra la saison prochaine - et des Enfants de la télé, a été interrogé sur les têtes d'affiche de la télévision. Et, alors que le mercato a déjà débuté, on lui a demandé s'il voyait quelqu'un pour éventuellement remplacer Jean-Pierre Pernaut en cas de départ du JT de 13h sur TF1... "Philippot ! [l'ancien bras droit de Marine Le Pen au FN, aujourd'hui président des Patriotes, ndlr] On garderait à peu près le même esprit, non ?", a-t-il lâché en riant. Si le journaliste de TF1 n'a jamais caché son amour du terroir et son patriotisme, pas certain qu'il apprécie cependant d'être comparé à l'homme politique d'extrême-droite...

Laurent Ruquier, qui cartonne également aux commandes des Grosses Têtes sur RTL et comme producteur de spectacles, évoque aussi son propre avenir. "De jeunes animateurs vont percer : Christophe Beaugrand que j'aime beaucoup peut progresser, Arnaud Tsamère a déjà fait de l'animation. En chef de bande ? Ah non... Je ne vois pas pourquoi ces p'tits cons me remplaceraient ! En 2048, j'aurai 85 ans. Philippe Bouvard est encore à l'antenne sur RTL ! Mais j'ose espérer que je ne serai pas aussi accro que cela. En revanche, je continuerai à produire, à m'amuser, à me faire plaisir", a-t-il déclaré.

Thomas Montet