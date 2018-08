Laurent Ruquier tacle encore sévèrement Jean-Pierre Pernaut : "Il avance masqué"

Laurent Ruquier ne semble pas être un grand admirateur du travail journalistique de Jean-Pierre Pernaut, à la tête du Journal de 13h de TF1 depuis plus de 30 ans. Après avoir déjà livré avec humour le fond de sa pensée en affirmant que Florian Philippot (ex-membre du Front National) aurait fait un très bon remplaçant pour le journaliste de 68 ans, voilà que l'animateur d'On n'est pas couché et des Grosses têtes (RTL) vient de récidiver.

Interrogé par Le Point, l'animateur de France 2 âgé de 55 ans a en effet indiqué à propos de la star de l'info de la Une, souvent taxée d'être trop à droite : "On m'a demandé par qui je remplacerais Pernaut, et j'ai trouvé ça rigolo de répondre Philippot. Ce qui me gêne chez lui, c'est qu'il avance masqué sur le plan politique. J'ai toujours dit pour qui je votais, pas lui. Pernaut présente un journal très populaire, mais bien plus orienté que le 20h sur TF1, et qui flatte des sentiments pas toujours nobles."

Pour rappel, c'est dans On n'est pas couché puis dans Le Parisien, en juin dernier, que Laurent Ruquier avait ouvert les hostilités en critiquant le côté "militant" de Jean-Pierre Pernaut. Face à ces critiques, c'est ensuite dans Salut les Terriens (C8) que le journaliste et présentateur avait finalement réagi une première fois, face à Thierry Ardisson : "Ruquier, c'est un bon humoriste, quand il parle de choses sérieuses, je le comprends moins. Je ne suis pas un journaliste militant, je raconte la vie telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit... C'est la seule différence avec d'autres."