Laurie Cholewa enceinte, face à Nikos et Elodie Frégé sans son chéri

Ce jeudi 13 septembre 2018, de nombreuses personnalités se sont donné rendez-vous à l'hôtel Shangri-La pour une soirée parisienne placée sous le signe de l'élégance. Un dîner "Luxe à la Français" qui semble avoir ravi animateurs, comédiens et chanteurs.

La jeune mariée et future maman Laurie Cholewa est apparue radieuse. L'animatrice de Canal+ au ventre arrondi a misé sur la décontraction en tee-shirt, jean et blazer légèrement oversize. Une tenue qui contraste avec celle, plus sophistiquée, de la chanteuse Elodie Frégé. Venue seule, sans son compagnon Gian Marco Tavani, l'interprète adepte de la bouche rouge a mis en valeur sa silhouette dans une robe portefeuille fendue au profond décolleté.

Du côté de la gente masculine, Nikos, Henri Leconte et le musicien Eric Serra étaient également de la partie. Entre deux coupes de champagne, ils ont pu croiser la comédienne Julie Ferrier (à l'affiche de J'ai perdu Albert) et les chanteuses Elisa Tovati et Joyce Jonathan. Retour sur la soirée en images.