Laurie Cholewa et son mari Greg, amoureux complices pour une soirée gourmande

Quelques jours après l'ouverture du restaurant La Felicità (dernier-né du groupe Big Mamma) dans le 13e arrondissement, les amateurs de bonne chère peuvent également aller se régaler des plats du nouvel établissement Gabylou Notre-Dame.

Le restaurant et bar à cocktails de l'Américain John Rider et du Franco-Russe Vladimir Nazaryan a donc ouvert ses portes au 9 quai Montebello face à Notre-Dame. Un cadre exceptionnel pour un établissement qui affiche 80 couverts à l'intérieur et 70 en terrasse ainsi que le Soul Bar à l'étage avec une carte de saison inspirée par les voyages et qui propose des ingrédients des quatre coins du monde.

Lors de la soirée de lancement, on a pu voir l'animatrice Laurie Cholewa au bras de celui qu'elle a récemment épousé, Greg Levy, Karima Charni, Michaël Cohen, l'actrice Vanessa Guide, le mannequin Stéfan Tisseyre ou encore l'influenceuse Samar alias ULAP (Une Libanaise à Paris), Elsa Wolinski, Sandra Sisley (qui s'est occupée de la partie relations publiques), Muratt Atik...

Thomas Montet