Laurie Cholewa évoque la mort de son père : "Il est parti en trois mois"

Laurie Cholewa est une femme comblée. Mariée à Greg Levy (directeur d'un village Club Med) depuis le 14 juin 2018, elle est également enceinte de son premier enfant, une petite fille qui naîtra fin 2018 ou début 2019. Si elle est aujourd'hui épanouie, la vie n'a pourtant pas toujours été un long fleuve tranquille pour l'animatrice du magazine cinéma Tchi Tcha (Canal+). En effet, la jolie brune de 37 ans a vécu un drame lorsqu'elle était plus jeune, la perte de son père.

Lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star, Laurie Cholewa se confie sur la maladie de ce dernier et sur sa disparition "brutale" : "Mon père avait 55 ans, on lui a trouvé un cancer du pancréas. Il est parti en trois mois. J'ai vraiment découvert cette maladie de façon très brutale. Je me suis rendu compte que c'était inadmissible que l'on n'en parle pas et que rien ne soit fait... On a besoin de beaucoup d'argent pour lancer des protocoles de recherches. Quand on perd un proche, on a envie que cela ne soit pas inutile."

Depuis, la jeune femme se bat pour mettre en lumière la recherche contre le cancer du pancréas. C'est pourquoi il y a déjà sept ans, elle créait l'événement Leurs Voix pour l'espoir. Un concert caritatif au cours duquel de nombreuses figures de la chanson française se mobilisent chaque année sur la scène de l'Olympia. L'intégralité des bénéfices revient à la Fondation ARCAD (Aide et recherche en cancérologie digestive) dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d'utilité publique.

La 7e édition de Leurs Voix pour l'espoir aura lieu le 1er octobre prochain sur la scène de l'Olympia. Laurie Cholewa pourra compter sur la présence de Soprano, Vianney, Jenifer, Dadju, Nolwenn Leroy, Hoshi, Jérémy Frérot, Kids United Nouvelle Génération ou encore Vitaa, le duo de l'Eurovision Madame Monsieur, Elie Semoun, Julie Zenatti, Cats on Trees, Daniel Levi...