Laurie Cholewa : Lancement des soirées cannoises avec l'experte Sandra Sisley

Tous les projecteurs sont braqués sur la Croisette. La 72e édition du Festival de Cannes a débuté le mardi 14 mai 2019 avec une déferlante de stars sur les marches du célèbre palais des Festivals. Charlotte Gainsbourg, Selena Gomez ou encore Eva Longoria et Anouchka Delon ont inondé le red carpet de glamour. Une soirée d'ouverture retransmise en direct sur Canal+ et couverte par deux spécialistes du cinéma : Laurent Weil et Laurie Cholewa.

Une fois la cérémonie d'ouverture terminée, marquée par une époustouflante prestation de la chanteuse belge Angèle, les soirées ont pris le relais. Parce que les deux semaines du Festival de Cannes ne sont pas seulement rythmées par les montées des marches et les projections, mais aussi par des rendez-vous nocturnes.

Après cinq années consécutives au succès retentissant, l'incontournable suite Sandra&Co de Sandra Sisley a changé d'emplacement pour sa 6e édition. Elle a ouvert ses portes dans un lieu emblématique cannois, au 2 boulevard de la Croisette. Et pour sa toute première soirée aux allures de garden party, Sandra Sisley a pu compter sur la présence de Laurie Cholewa. Bien que très triste d'être séparée de sa fille, Rose, l'animatrice de l'émission de cinéma Tchi tcha a passé un excellent moment avec Sandra Sisley. Pour le lancement de cette quinzaine festive, l'épouse de l'acteur Tomer Sisley avait opté pour une petite robe asymétrique à sequins. "Opening de la suite Sandra and co ! Merci mes ami(e)s d'être venus malgré la pluie cannoise", a-t-elle publié à l'issue de cette première soirée. La suite Sandra and co promet de voir défilé les stars ces deux prochaines semaines...