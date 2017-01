Laurie Cholewa, menteuse ? "J'ai pu arranger la vérité pour énerver un ex..."

Mercredi 25 janvier, Laurie Cholewa (36 ans) a sorti le livre #Menteuse ! (aux éditions J'ai lu) décryptant nos petits mensonges quotidiens sur les réseaux sociaux. À cette occasion, la présentatrice de L'Hebdo Cinéma sur Canal+ a accepté de répondre aux questions de nos confrères du magazine Closer...

Tout d'abord, à propos de son rapport personnel au mensonge, l'ex-animatrice de Nouvelle Star sur C8 a expliqué : "Je ne suis pas une grande menteuse. Mais n'aimant pas blesser, il peut m'arriver de mentir, au moins par omission. Et puis, oui, sur les réseaux sociaux, j'ai pu arranger la vérité par le passé, pour énerver un ex par exemple. Des petites manipulations d'ego, par fierté..." Et de poursuivre en avouant quels étaient les comportements qui pouvaient l'agacer grandement sur les réseaux sociaux : "J'avoue que j'ai du mal avec les déballages de vie privée. Personnellement je ne me verrais pas écrire 'je suis tellement heureuse' ou 'Mon mari est génial'. C'est le genre de statut qui peut m'exaspérer ! Ou les comptes à rebours et les RIP à gogo."

Effectivement, lorsqu'il a été question d'évoquer sa vie privée au cours de l'entretien, Laurie Cholewa ne s'est pas vraiment épanchée... refusant même de dévoiler si elle était en couple. "Vous allez me détester, je ne vais pas vous répondre. Mais tout va bien dans ma vie privée !", a-t-elle simplement lâché. Et d'indiquer quand il a été question d'une quelconque volonté de maternité : "J'ai envie d'avoir des enfants depuis que j'ai 15 ans de toute façon..."

Concernant son livre #Menteuse !, c'est au Buddha Bar que Laurie Cholewa avait organisé la soirée de lancement mercredi 25 janvier. Autour d'elle et d'Olivia de Buhren (avec qui elle a coécrit l'ouvrage), la jolie animatrice avait rassemblé quelques personnalités parmi lesquelles Frédérique Bel, JoeyStarr, Hédia et Karima Charni, Laury Thilleman, Flora Coquerel, Virginie Guilhaume, Sandra Zeitoun de Matteis, Sandra Lou, Julie Zenatti, Sofiia Manousha, Pierre Mathieu et Justine Fraioli.

