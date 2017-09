Laurie Cholewa mobilise à nouveau les stars pour Leurs voix pour l'espoir

Pour la 6e fois, Laurie Cholewa porte à bout de bras le concert caritatif Leurs Voix pour l'Espoir, en faveur de la recherche contre le cancer du pancréas. Le show aura lieu le 12 octobre 2017 sur la scène de L'Olympia, à Paris.

Cette année encore, de nombreux artistes donneront de la voix sur la scène de L'Olympia pour récolter des fonds en faveur de la Fondation ARCAD (Aide et recherche en cancérologie digestive) et aider la recherche contre le cancer du pancréas. Une soirée qui s'annonce comme une grande fête intergénérationnelle, pleine de chansons, de joie et d'espoir. Sur scène ? On retrouvera Shy'm, la jeune maman en pleine polémique Nolwenn Leroy, Slimane, Michel Fugain (remis de son accident de voiture) ou encore Arcadien, Claudio Capéo, Lisandra, Airnadette, John Mamann, Alma, les Gipsy Kings...

Les bénéfices de ce concert seront reversés à la Fondation ARCAD, dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d'utilité publique. Laurie Cholewa, qui a fait sa rentrée sur Canal+, se mobilise pour cette cause car elle son papa est mort de cette maladie.

Thomas Montet