Laurie Cholewa triste : "première séparation" avec sa fille

Le 2 janvier 2019, Laurie Cholewa a annoncé avoir donné naissance à son premier enfant, fruit de son union avec Greg Levy (qu'elle a épousé en juin dernier). Si elle a dévoilé que c'était une petite fille, elle n'avait pas souhaité révéler son prénom, ni la date exacte de son accouchement.

Bien que discrète, l'animatrice de 38 ans qui officie sur Canal+ partage parfois de tendres instants avec son bébé. Et lundi 13 mai 2019, c'est un triste moment qu'elle a dévoilé à ses abonnés. Cette année encore, Laurie Cholewa va couvrir le Festival de Cannes 2019, qui se déroulera du 14 au 25 mai, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Elle sera au côté de Laurent Weil pour l'occasion.

Sans surprise, Laurie Cholewa n'a pas fait venir sa merveille. Et elle n'a pas caché que c'était difficile pour elle. Après avoir dévoilé une photo avec un filtre, sur laquelle elle sourit, la belle brune en a posté une sur laquelle elle semble triste. "Première séparation avec ma fille = petits yeux", l'a-t-elle légendée.

Récemment interrogée sur son nouveau rôle de maman par nos confrères de Télé 7 jours, l'animatrice de l'émission de cinéma Tchi tcha avait déclaré : "Quand on est maman, on est obligée de penser à quelqu'un d'autre avant de se soucier de soi. Je suis une vraie maman poule et c'est, à chaque fois, un déchirement de la quitter le matin pour aller travailler." On imagine donc à quel point elle est affectée.