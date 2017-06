Laury Thilleman amoureuse à Roland-Garros : Baiser langoureux avec Juan Arbelaez

Premier jour à Roland-Garros et Laury Thilleman fait déjà le show. L'ex-Miss France, qui l'an passé jouait les journalistes pour la chaîne Eurosport, s'est fait remarquer avec un bisou olé-olé ce dimanche 4 juin 2017...

Devant les objectifs des photographes dans le Village de Roland-Garros ou en tribunes du court central Philippe-Chatrier, la belle a fait sensation accompagnée de toute sa petite famille : son père Fabrice, sa mère Sophie, son frère Hugo, sa soeur Julie, mais aussi son petit ami Juan Arbelaez (ex-candidat de l'émission Top Chef) étaient autour d'elle dans les gradins du court de tennis pour observer la victoire de Novak Djokovic face à Albert Ramos-Vinolas.

Baiser fougueux et câlins amoureux, l'ancienne Miss France a fait monter la température en s'affichant toujours plus éprise de Juan, et ce en présence de toute sa petite famille. Raide dingue de son compagnon, celle qui brillait peu auparavant sur le tapis rouge de Cannes à ses côtés a décidé de mettre le paquet lors de ce tournoi de tennis à Roland-Garros. Dans un total look chic en jaune, Laury, qui était couverte de boue ce week-end lors de la Spartan Race, a prouvé qu'elle était à la pointe de la mode, en plus d'être une reine de beauté.

Un rendez-vous des Miss France

Mais Roland-Garros ne serait rien sans son quota de people journalier. Ce dimanche 4 juin, on a également pu voir dans les gradins du court de tennis d'autres Miss France : la sublime Flora Coquerel, Miss France 2014, et sa devancière Marine Lorphelin, Miss France 2013, ont fait une apparition plus que remarquée. Être une reine de beauté et se montrer lors ce tournoi de tennis, c'est tendance !