Laury Thilleman au Sri Lanka : Les coulisses de ses "2 jours un peu compliqués"

Laury Thilleman en voit de toutes les couleurs durant son voyage. Miss France 2011 est actuellement au Sri Lanka pour un nouveau tournage de l'émission Off roads, les routes de l'extrême (RMC découverte). Et jeudi 5 juillet 2018, elle a révélé en story Instagram avoir vécu quelques péripéties.

"24 heures que je ne vous ai pas donné de nouvelles. (...) Tout va bien au Sri Lanka. On a passé deux jours assez compliqués. Pas beaucoup de douches et là petit moment de soulagement, on a le droit à une nuit dans un hôtel assez chouette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de civilisation, ça fait du bien. Et ça fait du bien de prendre une douche", a confié la petite amie de Juan Arbelaez.

Et de poursuivre : "Il nous est arrivé un max de péripéties depuis 24 heures. On a failli noyer une voiture, on s'est embourbés une dizaine de fois. Je ne peux pas vous en dire trop." Elle a tout de même dévoilé quelques images, l'occasion de découvrir qu'elle avait de l'eau jusqu'à la taille alors qu'elle était au volant ! Un périple dont elle devrait se souvenir pendant un bon moment.