Laury Thilleman comblée en famille : Hugo, son petit frère trop craquant

Les vacances de fin d'année de Laury Thilleman ont bien évidemment été sportives, mais aussi familiales. Véritable boute-en-train, passionnée de sensations extrêmes, l'ancienne Miss France devenue journaliste pour la chaîne Eurosport a partagé son break entre montagne et mer. C'est sur ses terres du Finistère que l'ex-reine de beauté a retrouvé ses deux mini-sosies, sa petite soeur Julie et son petit frère Hugo.

Si les internautes connaissent déjà bien Julie – Laury Thilleman s'est souvent montrée à ses côtés sur les réseaux sociaux –, c'est cette fois-ci Hugo qu'elle a choisi de mettre plus en avant.

Tout a commencé à Noël, lorsque la jolie Bretonne de 25 ans s'est montrée impressionnée par la classe de son petit frère. En costume, chemise blanche et noeud papillon, Hugo avait des airs de James Bond à en croire sa grande soeur. "My name is BOND – Hugo Bond", avait-elle légendé une photo où elle apparaissait avec son frère et sa soeur.