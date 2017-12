Laury Thilleman : Deux ans d'amour avec Juan Arbelaez et une jolie déclaration

On sait donc à présent avec certitude quand a commencé l'histoire d'amour de Laury Thilleman et Juan Arbelaez : c'est le 3 décembre 2015. Miss France 2011 et l'ancien participant de l'édition 2012 de Top Chef sont de véritables petits cachottiers puisque ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'ils avaient officialisé. On se souvient que leur première apparition en tant que couple avait eu lieu sur le tapis rouge du Global Gift Gala d'Eva Longoria à Paris, le 9 mai 2016. Si l'ex-reine de beauté de 26 ans et le chef primé colombien de 29 ans ne se cachent plus aujourd'hui, ils restent un couple assez discret, s'épanchant très occasionnellement. Ce que s'est autorisée Laury Thilleman le dimanche 3 décembre, une date particulière depuis deux ans.

La jolie Bretonne a ainsi publié un message à l'occasion de son love anniversaire avec Juan Arbelaez. "#2, 24 mois, 730 jours, 17 520 heures 1051200 minutes, 63072000 secondes", a-t-elle sobrement écrit en légende d'une photo en noir et blanc d'eux deux. Touché par ce post, Juan Arbelaez lui a adressé un message, en espagnol : "No veo pasar el tiempo desde que estoy contigo!! Te amo!" ("je ne vois pas passer le temps depuis que je suis avec toi !! Je t'aime") a publié le chef, récoltant un coeur en guise de réponse.