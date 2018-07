Laury Thilleman "dévastée" et exaspérée à Porquerolles : son coup de gueule

Laury Thilleman est une nouvelle fois en colère contre le comportement incivique de certains vacanciers.

Actuellement en vacances sur la magnifique île de Porquerolles, notre non moins magnifique ex-Miss France 2011 ne peut pas profiter sereinement des plages avec son chéri Juan Arbelaez (ancien candidat de Top Chef) : à cause du comportement irrespectueux de touristes, elles sont envahies par les détritus.

Le 29 juillet 2018, notre ancienne reine de beauté a donc décidé de pousser un coup de gueule sur son compte Instagram très suivi. "Dix ans que je vis sur cette île et je n'ai jamais été aussi dévastée de voir autant de déchets flotter le long des côtes. Sans parler des sacs plastiques sous-marins se confondant sérieusement aux méduses. Les premières victimes de cette soupe de plastique sont les poissons, les oiseaux, tortues, dauphins, baleines et plus récemment un cachalot retrouvé mort sur une plage espagnole. La cause ? 29 kilos de plastique dans son ventre. N'oublions pas que ce plastique finit aussi dans nos assiettes. (...) Il est urgent d'agir ensemble : documentez-vous, sensibilisez votre entourage. #trashinvasion #resetyourbottle #takeaction #plastic #eucommission", a-t-elle lâché en commentaire d'une photo d'elle exaspérée par ce qu'elle tient dans les mains.

L'an dernier, lors de séjours à Biarritz et en Corse, Laury Thilleman avait déjà poussé le même coup de gueule.

On s'en doute, les internautes sont nombreux à partager l'indignation de la belle.