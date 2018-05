Laury Thilleman divine sans maquillage : Sa jolie vidéo en bikini pour ses fans

Laury Thilleman l'a prouvé à maintes reprises, elle n'a pas besoin d'artifices ni de maquillage pour apparaître resplendissante sur ses réseaux sociaux.

Actuellement en vacances aux Blancs Sablons dans le Finistère avec son compagnon Juan Arbelaez, notre Miss France 2011 n'a par exemple pas hésité, vendredi 11 mai 2018, à se dévoiler en bikini et le visage au naturel dans une vidéo pleine de sourires alors qu'elle fêtait comme il se doit ses 500 000 abonnés rassemblés sur Instagram.

"500 000, un demi million... non mais WHAOU ! Il y a des moments dans la vie que l'on se doit de célébrer...

Et pour celui-ci il me fallait quelque chose de special, d'unique pour vous crier à ma façon un immence M E R C I !

Alors c'est sur mes terres en Bretagne, sur la plage qui a accueilli mes premiers pas, puis mes premières vagues que j'ai décidé de vous dédier cette video. À vous tous qui suivez mes aventures quotidiennes, aux plus fidèles supporters comme aux nouveaux arrivants : MERCI pour l'énergie positive que vous me transmettez, pour soutenir chacun de mes nouveaux projets, pour vos critiques toujours constructives aussi, pour votre amour, votre amitié, vos likes, vos mots... Vous me faites avancer tous les jours et je vous en serai toujours reconnaissante. Affectueusement", a écrit Laury Thilleman en commentaire de la vidéo la montrant en train d'inscrire joyeusement le chiffre 500 000 (soit "500 K") sur le sable fin.

Pour rappel, il y a quelques semaines, Laury invitait ses abonnées à assumer le "no make up". "Je vous encourage à vous accepter tel que vous êtes et à arrêter de subir cette pression sociale qui nous fait croire que se montrer sans maquillage est considéré comme négligé (...). Soyez décomplexées et arrêtez de vous justifier lorsque vous faites le choix de vous montrer au naturel. Votre confiance en soi sera boostée et votre peau vous en remerciera", lançait-elle.