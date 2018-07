Laury Thilleman divine sans maquillage : Son "grenouille style" séduit

Laury Thilleman l'a déjà prouvé plusieurs fois : c'est une adepte des photos prises sur le vif... et sans artifice !

Actuellement en vacances sur la très belle île de Porquerolles avec son compagnon Juan Arbelaez (qui s'est blessé il y a quelques heures au cours d'une session escalade), notre Miss France 2011 n'a par exemple pas hésité, lundi 23 juillet 2018, à se dévoiler sans une once de maquillage alors qu'elle venait de s'adonner à une activité plongée. "Grenouille style ! #diving #summer #sealover #nomakeuppower #childface #AuTOP", a écrit Laury Thilleman en commentaire du selfie la montrant toute mouillée et souriante face à l'objectif, son masque de plongée vissé sur la tête.

"Tu es si belle au naturel", "La seule qui peut être belle avec un masque de plongée haha", "Tu es tellement motivante", "Chaque photo est un mélange d'originalité et de simplicité... c'est un plaisir de suivre tes folles aventures", ont réagi quelques-uns de ses 530 000 abonnés.

Pour rappel, il y a quelques mois, Laury invitait déjà ses abonnées à assumer le "no make up". "Je vous encourage à vous accepter telles que vous êtes et à arrêter de subir cette pression sociale qui nous fait croire que se montrer sans maquillage est considéré comme négligé. (...) Soyez décomplexées et arrêtez de vous justifier lorsque vous faites le choix de vous montrer au naturel. Votre confiance en vous sera boostée et votre peau vous en remerciera", lançait-elle.