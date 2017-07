Laury Thilleman émue pour les 16 ans de sa petite soeur, son sosie : "Je t'aime"

Laury Thilleman est très fière de sa petite soeur Julie.

Mardi 18 juillet 2017, notre sublime ex-Miss France 2011 aujourd'hui âgée de 25 ans a d'ailleurs décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire.

Sur Instagram, Laury Thilleman a ainsi commenté en légende d'un selfie en duo pris dans une piscine : "16 ans. Le temps passe et s'envole à une vitesse... Mélange de nostalgie et de bonheur de te voir grandir et t'épanouir bougie après bougie. Ma soeur, mon ange, mon bouddha, ma friquiniette. Quelle joie d'être à tes côtés pour cette date si importante et de partager ces moments indélébiles. Je ne te le répéterai jamais assez... Je t'aime <3."

Bien entendu, les internautes ont rapidement remarqué la ressemblance frappante entre les deux soeurettes. "Elle est adorable cette photo ! Et olala, qu'est-ce que vous vous ressemblez", "Cette ressemblance, vous êtes magnifiques les sisters", "Vous êtes des photocopies", "Vous êtes trop canon toutes les deux ! Julie est une future Miss France peut-être ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Laury Thilleman a également un petit frère prénommé Hugo (11 ans).

Côté actualité, notre ancienne reine de beauté a rejoint Laurent Maistret à l'animation de l'émission Le Plein de sensations (France 4) en 2017. Lors du dernier numéro diffusé il y a quelques jours, Laury s'est rendue à Hong Kong, où elle a rendu visite à des pêcheurs et des moines shaolin...