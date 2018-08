Laury Thilleman en Grèce : Souriante et divine en bikini, elle rayonne

Laury Thilleman n'a pas chômé cette année. En plus d'avoir sorti le 16 mai 2018 son livre Au top (Tonic, Organic, Positive) où elle évoque son rythme de vie équilibré entre sport et nourriture saine, Miss France 2011 a multiplié les projets télévisés. Le public a notamment pu la voir coanimer la dernière Fête de la musique avec Garou (France 2), être coach sportive dans Un village à la diète (TF1) ou encore partir à l'aventure dans Off roads, les routes de l'extrême (RMC découverte).

En attendant la rentrée, Laury Thilleman profite donc de vacances bien méritées avec son compagnon Juan Arbelaez. Après avoir passé du bon temps à Porquerolles, séjour au cours duquel le chef révélé dans Top Chef en 2012 s'est légèrement blessé et où l'ancienne reine de beauté en a profité pour sensibiliser le public à la protection de l'environnement, les tourtereaux se sont envolés pour la Grèce en compagnie d'amis.

Afin d'annoncer ce nouveau voyage, la belle brune de 27 ans s'est dévoilée en train de contempler un coucher de soleil, vêtue d'un maillot de bain et d'une chemise blanche, le 5 août 2018 sur Instagram. Et lundi 6 août, c'est une photo avec l'une de ses amies qu'elle a publiée sur le réseau social. Elle y apparaît dans un petit bikini rouge et blanc, en plein fou rire avec sa complice. L'occasion d'admirer une fois de plus sa silhouette de rêve.