Laury Thilleman engagée contre la pollution : Sa démarche critiquée !

Le dernier coup de gueule en date de Laury Thilleman, depuis l'île de Porquerolles et contre le comportement incivique de certains vacanciers très sales, n'est pas passé auprès de tout le monde.

Alors qu'elle était encore récemment en vacances dans le Sud de la France, notre magnifique ex-Miss France 2011 avait en effet décidé de dénoncer l'incivilité de certains touristes qui laissent leurs détritus sur les plages et en pleine nature en posant en bikini avec ces déchets. Si dans un premier temps de nombreux internautes ont soutenu le combat de la belle, certains locaux n'ont pas du tout apprécié sa démarche. "T'as qu'à passer le message à tes Parisiens de m*** Rentre chez toi, estivant !", "Merci les parigots", "Si vous voulez vous investir, prenez un peu de votre temps pour nettoyer", "Vous prenez le prétexte de quelques déchets pour montrer un nouveau maillot de bain. Quel engagement de votre part.... Juste une photo, qui sert vos prétentions", pouvait-on lire parmi les commentaires.

La maison du parc national de Port-Cros qui gère le domaine a lui aussi réagi auprès de La Parisienne : "Les plages sont nettoyées tous les jours. Notre île n'est pas à l'abri des déchets ramenés par les courants et des dépôts réguliers sur les rochers. On fait tout ce qu'on peut mais la prise de conscience doit aussi être individuelle."

Pour rappel, le 29 juillet dernier, c'est sur Instagram que notre ancienne reine de beauté décidait de pousser un coup de gueule contre ces incivilités. "Dix ans que je viens sur cette île et je n'ai jamais été aussi dévastée de voir autant de déchets flotter le long des côtes. Sans parler des sacs plastiques sous-marins se confondant sérieusement aux méduses. Les premières victimes de cette soupe de plastique sont les poissons, les oiseaux, tortues, dauphins, baleines et plus récemment un cachalot retrouvé mort sur une plage espagnole. La cause ? 29 kilos de plastique dans son ventre. N'oublions pas que ce plastique finit aussi dans nos assiettes. (...) Il est urgent d'agir ensemble : documentez-vous, sensibilisez votre entourage. #trashinvasion #resetyourbottle #takeaction #plastic #eucommission", écrivait-elle en commentaire d'une photo d'elle exaspérée par ce qu'elle tenait dans les mains.