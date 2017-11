Laury Thilleman et Audrey Fleurot : Soirée sportive en jupe face à Fauve Hautot

Il fallait bien un casting un minimum sportif pour cette inauguration. Ouverte en juillet dernier, La Salle de Sport with Reebok, située au 12 Boulevard de la Madeleine dans le 9e arrondissement de Paris, a été inaugurée en grande pompe le temps d'une soirée jeudi 16 novembre. Au menu : la Miss France 2011 et non moins sportive Laury Thilleman, branchée dans un look décontracté, au côté d'Audrey Fleurot, vêtue notamment d'une jupe en cuir et l'incontournable Fauve Hautot qui était habillé d'un costume ample.

La célèbre danseuse française n'était pas la seule membre de la DALS (Danse avec les Stars) family à avoir fait le déplacement, puisque la présentatrice Sandrine Quétier était au côté de Laurent Maistret qui avait remporté la septième saison du programme. Arnaud Ducret, qui est à l'affiche des Nouvelles aventures de Cendrillon, ainsi que sa partenaire dans Les Profs, Stéfi Celma, étaient également de la partie au côté d'Anthony Bajon, qui est quant à lui à l'affiche de Maryline.

Mathilda May, Yaniss Lespert et sa compagne Bétina Orsetti ainsi que la boxeuse française la plus médaillée de l'histoire, Sarah Ourahmoune, étaient aussi présents pour découvrir La Salle de Sport with Reebok, un club moderne et connecté imaginé en partenariat avec la célèbre marque de sportwear. On peut y pratiquer le boxing (boxe française, anglaise, thaïe et kick-boxing), parcours collectif de CrossFit, cycling (sans ou avec DJ pour mettre l'ambiance), le yoga et le Pilates. La divine Laury Thilleman fait d'ailleurs partie des habituées de ce lieu.