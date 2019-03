Laury Thilleman et Juan Arbelaez amoureux et victorieux à la Spartan Race

Il n'est même plus besoin de le préciser, Laury Thilleman est une sportive assoiffée de challenges.

Notre ex-Miss France 2011 l'a encore prouvé samedi 9 mars 2019 en venant à bout de la nouvelle édition de la Spartan Race organisée au Stade de France à Saint-Denis !

C'est sur son compte Instagram très suivi que la petite amie du Juan Arbelaez – ancien candidat de Top Chef 2012 (M6) aujourd'hui à la tête de six restaurants (dont un, Vida, qu'il a ouvert avec elle) –, s'est dévoilée le regard déterminé avant d'affronter la célèbre course d'obstacles. La bombe de 27 ans a notamment indiqué en légende du cliché : "J'y vais mais j'ai peur." Bien entendu, son célèbre chéri a lui aussi participé à la course à ses côtés... Ces deux-là, toujours très complices, ne se quittent jamais !

Sur place, l'ancienne reine de beauté - qui participe depuis quelques années déjà - a pu croiser la route d'une autre star du petit écran venue elle aussi relever le même challenge. Le comédien Philippe Bas (Profilage, Coup de foudre à Bora-Bora sur TF1) a en effet affronté le parcours des champions.