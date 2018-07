Laury Thilleman et Juan Arbelaez amoureux : Leur danse caliente en vacances

Laury Thilleman et son chéri le chef Juan Arbelaez sont très amoureux.

Actuellement en vacances sur la très belle île de Porquerolles, notre ex-Miss France 2011 passe des moments que l'on devine inoubliables avec des amis et son compagnon. Quand elle ne se lance pas dans une activité escalade, plongée ou paddle, c'est évidemment auprès de son Juan qu'elle se dévoile fraîche et rayonnante.

Mardi 24 juillet au soir, celle qui a coanimé La Fête de la musique 2018 sur France 2 avec Garou – et que l'on a retrouvée il y a quelques jours sur TF1 dans Un village à la diète – a dévoilé de nombreuses stories Instagram la montrant en train de danser amoureusement avec son chéri.

Au son de Girls Like You de Maroon 5 et Cardi B, le duo assez dévêtu (il faut dire qu'il fait actuellement très chaud, surtout dans le Sud !) a enchaîné les pas empreints d'une grande sensualité sur une terrasse. "Lo que mas prefiero en el mundo... es bailar contigo", soit en VF "Ce que je préfère faire au monde... c'est danser avec toi", a écrit Laury pour illustrer cette danse.

Un grand moment de bonheur qui fait plaisir à voir...