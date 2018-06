Laury Thilleman et Juan Arbelaez : Séjour romantique pour le couple complice

Depuis plus de deux ans, Laury Thilleman file le parfait amour avec Juan Arbelaez, découvert dans Top Chef saison 3 sur M6. Le couple ne se lâche plus et ainsi la reine de beauté et son chéri ont passé un tendre moment en amoureux sur la Côte d'Azur ce week-end.

C'est en story sur Instagram que la journaliste, qui a été sacrée Miss France en 2011, et le chef cuisinier colombien, ont partagé des photos et vidéos de cette escapade romantique. Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont ainsi séjourné au sein du luxueux Hôtel Barrière Le Majestic à Cannes. Dîner au bord de la piscine, orchestre jouant le tube Despacito, petit-déjeuner de rêve en terrasse... Le duo semble ravi de ce séjour et se montre toujours plus proche et complice.

Pour rappel, le couple officialisait sa relation sur le tapis rouge de la 7e édition parisienne du Global Gift Gala en mai 2016. Depuis, la jolie brune de 26 ans et son boyfriend âgé de 30 ans ne se cachent plus et enchaînent les photos à deux sur les réseaux sociaux, ainsi que les apparitions en amoureux lors d'événements publics. Une belle histoire d'amour pour le couple qui songe de plus en plus au mariage...