Laury Thilleman in love de Juan Arbelaez : Romantique duo de l'amfAR 2017

GATSBY night can start ! Tellement honore de me joindre l'#AmfAR o l'instant d'une soire nous remontons le temps. Bienvenue dans les annes 30 ! Et le tout pour bonne cause ! So let's rise funds for the #Aids / #Sida research Merci @moethennessy pour cet incroyable moment

A post shared by Laury Thilleman (@laurythilleman) on May 25, 2017 at 11:28am PDT