Laury Thilleman, naïade musclée en Corse, Marine Lorphelin divine en Thaïlande

L'ambiance est bien plus détendue pour Marine Lorphelin. Sa cinquième année de médecine étant achevée, l'ex-Miss France (2013) est partie retrouver celui qu'elle aime mais qui vit à des milliers de kilomètres d'elle (en Polynésie française), Christophe. Les tourtereaux séjournent depuis plusieurs jours en Thaïlande, voyage en couple dont Marine Lorphelin partage les étapes sur sa page Instagram. Après s'être dévoilée aux portes du temple Wat Pho situé à Bangkok, puis lors de leur visite de l'incontournable marché aux fleurs et profitant des petits plaisirs gourmands locaux qu'elle s'accorde, la jolie Bourguignonne de 24 ans a fait grimper la température en s'affichant en maillot de bain.



Très certainement à la piscine de son hôtel, Marine Loprhelin s'est exposée dans deux bikinis. Le premier, coloré, à l'occasion d'une séquence détente sur le transat posté sur sa story Instagram, l'autre bleu turquoise. Se prélassant dans l'eau, la jolie sirène a proposé deux poses à ses abonnés, l'une debout et l'autre allongée, ses longues jambes et les bras tendus et son fessier rebondi bien en vue. Que la vie est dure !